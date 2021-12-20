Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya'dan istifa sonrası ilk açıklama: İçimde uhde kaldı... / 20.12.21

Son dakika haberine göre; Muharrem Sarıkayanın tokat attığı kameraman Ahmet Demir yeni bir açıklama daha yaptı. Demir, Sarıkayanın kendisine yemek ısmarlama teklifinde bulunduğunu belirtti, Daha da saçmalamaması için telefonu kapattım dedi. Habertürk, Sarıkayanın görevinden istifa ettiğini duyurdu. Habertürk Yazarı ve Ciner Medya Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile gerçekleştirdiği yayın sırasında, ses ayarlarını yapmaya çalışan İHA Kameramanı Ahmet Demire tokat atmıştı. Sarıkayaya sosyal medyada tepki yağmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...