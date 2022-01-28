Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır SABAH’a konuştu: Suikast silahı Mogan gölü’nde / 28.01.22

Son dakika haberi: Necip Hablemitoğlu öldürülmeden önceki günlerde Özel Kuvvetler Komutanlığında olağanüstü bir hareketlilik vardı. Özellikle Tan Dervişoğlu, Altan Bora, Bülent Kutsal ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu görevlerinin dışında sivil görev faaliyetleri içindeydi Suikasttan bir gün sonra Gölbaşında nizamiyede koşuya çıktık. Kutsal ve Mumcuoğlunun arkasındaydım. Mogan Gölünün kenarından geçerken içinde silah olan siyah bir poşeti göle fırlattılar. Atılan yeri krokide gösterdim. Bölge aranırsa silah bulunur