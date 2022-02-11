Hablemitoğlu suikastının şifreleri FETÖ'nün dergisinde / 11.02.22

FETÖnün devlet içerisindeki kadrolaşmalarını anlatan Köstebek isimli kitabı yazan ve Gülen ile Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlunun öldürülmesiyle ilgili saldırının kilit isimlerinden Nuri Gökhan Bozkır tutuklanarak cezaevine gönderilirken, suikastın şifrelerinin cinayetten bir yıl sonra FETÖnün kapatılan yayın organı Aksiyon dergisinde yer aldığı ortaya çıktı. O dönem Aksiyon dergisinde çalışan, Kanaltürk Ankara temsilcisi Faruk Mercan imzalı Terör başlıklı haber analizinde şu ifadeler yer alıyor: Belki de suikastın sırrı, Hablemitoğlunun sol gözüne sıkılan kurşunda gizlidir.