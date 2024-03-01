Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumunda yaptığı konuşmada Gazzedeki İsrail katliamı için dünyaya çağrıda bulundu. Bakan Fidan, Gazze halkına yönelik şiddete ivedilikle son verilmesi amacıyla krizin ilk gününden itibaren girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Bölge ülkeleriyle birlikte garantörlük dahil sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu, krizin başından bu yana dile getirmekteyiz. Gazze Temas Grubu olarak, Forum’da, alternatif çözüm yollarının ne olabileceğini ve akan kanın nasıl durdurulacağını, bugün öğleden sonra tartışacağız dedi.