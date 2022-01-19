Hakimden çarpıcı maganda kararı! Birilerinin sevinci birilerinin matemi olmasın / 19.01.22

Düğünlerde havaya rastgele ateş açan ve onlarca insanın ölümüne neden olan magandaların sözde sevinci, birçok ailenin matemine dönüşüyor. Ağabeyinin düğününde ateş açıp bir misafirin çocuğunun korkmasına neden olan magandanın yaptığı gibi. Maltepede Enes A. adlı magandanın hareketi, mateme dönüşmedi ama evladı korkan anneden tepki görünce maganda kadını darp etti. Sulh Ceza Hakimliği ise ders niteliğinde bir karara imza attı. Birilerinin sevinci, birilerinin matemi olmasın diyerek verdiği kararla şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Düğünde başlayan süreç cezaevinde son buldu.