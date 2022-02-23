Hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştı! Adalet Bakanlığı'ndan Sedat Peker için iade talebi / 23.02.22

Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı Sedat Pekerin BAEden iadesi için harekete geçti. Bakanlık Birleşik Arap Emirliklerinden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Pekerin Türkiyeye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti. Öte yandan 5 farklı suçtan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde; 2 ayrı suçtan Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Sedat Peker hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL harekete geçti. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL, firari suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında 1 Şubat 2022 itibarıyla 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkarttı. INTERPOL, Peker hakkındaki kırmızı bülten kararını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. SABAH, INTERPOL’un çıkardığı kırmızı bülten kararına ulaştı.