Halil Falyalı suikastında 'kör nokta' hesabı! 4 araçla 2 farklı yerde pusu! Adım adım takip ve kurşun yağmuru... / 18.02.22

Son dakika haberine göre; KKTCdeki Halil Falyalı cinayetinin ardından her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Halil Falyalı suikastına dair bugün de yeni detaylar ortaya çıktı. Falyalıya 4 araçla 2 ayrı noktada pusu kurulduğu, kalaşnikoflarla tarandığı öğrenildi. Ayrıca bir kişinin Falyalıyı otel çıkışında takip ettiği ve saldırganlara haber verdiği de bildiriliyor. Saldırının yapıldığı noktanın kameraların açısının dışında kaldığı da ifade ediliyor. Saldırıdaki araçların da sahte kimliklerle kiralandığı belirlendi.