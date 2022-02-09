Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan yine haddini aştı! Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı / 09.02.22

Yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli gündem olan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan yine haddini aşan açıklamalarda bulundu. Arslan, terör örgütü EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını hedef alarak, illegal ve suikastçı bir örgüt olarak nitelendirdi. Arslanın skandal açıklamasına başta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik olmak üzere birçok kişiden tepki geldi. Öte yandan Arslanın skandal açıklamalarının ardından RTÜK harekete geçti ve konuyla ilgili inceleme başlattı.