Hamas Lideri Haniye A Haber'de! 'Erdoğan'ın BM'de nasıl mesaj verdiğini herkes gördü' / 29.09.21

Sabah

Hamas’ın lideri İsmail Haniye A Haber'de soruları yanıtladı. Haniye açıklamalarında; ABD ve İsrail'deki yönetim değişikliğinin Filistin konusunda bir fark oluşturmadığını ifade etti. Haneye, İsrail'in ABD'nin desteği ile yaptıklarının başarıya ulaşamayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Zirvesi'ndeki tarihi konuşmasını hatırlatan Haniye; "Bütün dünyaya nasıl bir mesaj verdiğini herkes biliyor." dedi.