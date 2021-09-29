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7/24 Dinle Sabah Hamas Lideri Haniye A Haber'de! 'Erdoğan'ın BM'de nasıl mesaj verdiğini herkes gördü' / 29.09.21
Sabah

Hamas Lideri Haniye A Haber'de! 'Erdoğan'ın BM'de nasıl mesaj verdiğini herkes gördü' / 29.09.21

Sabah

Hamas’ın lideri İsmail Haniye A Haber'de soruları yanıtladı. Haniye açıklamalarında; ABD ve İsrail'deki yönetim değişikliğinin Filistin konusunda bir fark oluşturmadığını ifade etti. Haneye, İsrail'in ABD'nin desteği ile yaptıklarının başarıya ulaşamayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Zirvesi'ndeki tarihi konuşmasını hatırlatan Haniye; "Bütün dünyaya nasıl bir mesaj verdiğini herkes biliyor." dedi.
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