Hamit Altıntop'tan Almanya seferi! A Milli Takım için eski Beşiktaşlı isimle görüşecek / 11.09.21

Sabah

Son dakika... A Milli Takım'da ikinci Şenol Güneş dönemi resmen sona erdi. EURO 2020'de başlayan başarısız süreç, 6-1'lik Hollanda yenilgisiyle noktalandı. Deneyimli teknik adamın ayrılığı sonrasında yeni hocanın kim olacağı merak ediliyor. Okan Buruk, Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu, Löw gibi isimlerin ay-yıldızlıların başına geçebileceği iddia edilirken, Hamit Altıntop'un sürpriz bir isimle görüşmek için Almanya'ya gittiği iddia edildi. İşte bir dönem Beşiktaş'ta da futbol oynayan o teknik adam ve detaylar...