Harem-i İbrahim Camii saldırısını hatırlattı: Bu kez ciddi tepki verilmez ise Mescid-i Aksa... / 08.05.21

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüste bulunan Mescid-i Aksa’da namaz kılan Müslümanlara saldırdı. Ses bombaları ve plastik mermilerin kullanıldığı saldırıda 205 kişi yaralandı. Sabah.com.trye konuşan Marmara Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. İsmail Taşpınar, Harem-i İbrahim Camii saldırısını hatırlattı, ciddi bir tepki gösterilmemesi durumunda Mescid-i Aksanın da kaybedilme riskinin olduğunu söyledi. Hristiyanlara yapılan benzer saldırıya da dikkat çekti. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hilmi Demir ise, Cahit Zarifoğlunun şiirine vurgu yaptı, Kudüse Türkiyeden başka sahip çıkan yok diye konuştu.