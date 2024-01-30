Asrın felaketi depremin yaşandığı 6 Şubat 2023’de en çok hasar alan illerin başında gelen Hatay’da depremin yıl dönümünde SABAH’a konuşan Vali Mustafa Masatlı, yapılan çalışmaları anlattı. Amasya Valiliğinden bölgeye koordinatör Vali olarak görevlendirilen ve daha sonra Hatay Valiliği görevine atanan Masatlı’nın enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 97,5’ini 10,5 ay gibi rekor sürede bitirildiğini belirterek şöyle konuştu: “Deprem 2 bin atom bombası etkisi gösterdi. Depremden sonra bölgeye gelen Japon görevliler, ‘Biz bu yıkımı 4 yılda kaldıramayız’ dediler ama biz bunu 10,5 ay gibi kısa sürede bitirdik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yılmadık çalıştık. Depremzede vatandaşlarımızı mağdur etmemek için konutlarımızın inşaatlarına hız verdik. 3 Şubat günü Cumhurbaşkanımız Hatay’da 7 bin 275 aileyi evlerine kavuşturacak. Hatay, medeniyetler şehri. Binlerce yıllık tarihin bırakmış olduğu bir mirasa ev sahipliği yapıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ait 101 taşınmaz eserden 71’i hasar aldı. En kısa zamanda çalışmalar başlayacak ve tarihi eserler eski haline dönecek”