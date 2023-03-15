6lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatayın Kırıkhan ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi. Kırıkhanlılar, Kılıçdaroğlunun etrafına konuşma yapması için birkaç kişiyi topladığını, çadırlara hiç uğramadığını, dertlerini dinlemediğini söyleyerek sitem etti. Sude Çalışkan isimli depremzede, Bizim burada sığındığımız küçücük çadırı elimizden almaya çalıştılar, biz de vermedik. Bu yağmurda sığındığımız küçük bir çadır var, sabahtan beri onu elimizden almaya çalışıyorlar. sözleri ile Kılıçdaroğlu ve yanındaki partililere tepki gösterdi.