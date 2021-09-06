Hayallerini gerçekleştirip gençlere örnek oldular / 06.09.21

Sabah

Murat ve Esmanur çifti, evlilik sürecinde yaşadıkları zorlukları sırt sırta vererek aşmayı başarırken aldıkları önemli kararlarda ise birbirlerinin tam destekçisi oldular. Gençlere hayallerinin peşinde nasıl koşulması gerektiğini örnek bir davranışla gösteren Kaya çifti, ilerlemiş yaşlarına rağmen bırakmak zorunda kaldıkları eğitimlerini tamamlayarak hayallerini gerçeğe dönüştürdüler. Bilgisayar yazılımı alanında önemli projelere imza atan Murat Kaya, şirketine kilit vurarak çocukluk hayali olan tıp fakültesine 45 yaşında tekrar dönüş yaptı ve doktor olmayı başardı. Esmanur Kaya'da eşi gibi okuma tutkusu hiç bitmedi ve 40 yaşında ilahiyat bölümünü bitirerek kuran kursu öğretmeni oldu. Bununla da yetinmeyen Kaya çifti, köyde yaşamını sürdüren 3 ev kadının hayallerini gerçekleştirerek lise eğitimlerine başlamalarını sağladı. İşte azimleriyle gençlere örnek çiftin hayat hikayesi.