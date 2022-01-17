Hayata parmakla bağlanan kahraman bebekler! Kuvözden hayata ömürlük hayat bağı / 17.01.22

Onlar, kimi 875 gram, kimi 820 gram, kimi 760 gram kimi ise yalnızca 480 gram olarak dünyaya merhaba diyen erken doğan prematüre bebekler. Evet yanlış değil 480 gramla hayata tutunanlar. Anne karnında geçirmeleri gereken süreyi erken doğum nedeniyle kuvözde geçirmek zorunda kalan minnacık yürekler. Daha anne kucağını göremeden yenidoğan yoğun bakım servisinde gelişimlerini tamamlamaları için kuvöze alınıyorlar. Ele avuca gelemeyecek kadar minik bedenleri olsa da cesur yürekleriyle yaşamla kocaman bağ kuran bu minikler, ilk hayat bağını ise minicik parmaklarıyla kuruyor. 480 gram olarak dünyaya gelen Doruk Hüryaşar Sezer bu bebeklerden sadece biri.