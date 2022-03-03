Hayırseverin villasını ‘aşevi yapacağız’ diye satmışlar! SABAH, o ifadeye ulaştı / 03.03.22

İzmir’de 5 ay önce 102 yaşında vefat eden hayırsever Halil Gelendost’un son isteği Isparta’ya aşevi yaptırmaktı. Kendisini eğitim hizmetlerine adayan, 1993’te Ispartaya eşi ve kendi adına okul yaptırarak devlete bağışlayan Halil Gelendost, son birikimini de memleketi için harcama kararı almıştı. Gelendost’un Balıkesir’in Gömeç ilçesindeki lüks yazlığının ünlü müteahhit Lütfü Yeşilsakız tarafından 5 yıl önce aşevi yaptırmak için satıldığı ve ancak bu parayla aşevi yapılmadığı ortaya çıktı. SABAH, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’na bu konu hakkında suç duyurusunda bulunan Lütfü Yeşilsakız’ın arkadaşı Fehmi Kaçamak’ın 67 ifadesine ulaştı. Savcılık konu ile ilgili soruşturma başlattı. Yeşilsakız’dan şikayetçi olan Kaçamak ifadesinde, “Lütfü Yeşilsakız, Halil Bey’e ait yazlığın satılarak Isparta’da aş evi yapılacağını söyledi. Beni kandırdı. Bana sormadan adıma vekâlet çıkaran, bilmediğim evrakları imzalattıran, bu imza ile Halil Gelendost’un yazlığını benim vasıtam ile sattıran Lütfü Yeşilsakız’dan şikayetçiyim” dedi.