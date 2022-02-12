Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Yeni Ekonomi Paketi'ni açıkladı: / 12.02.22

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısında konuştu. Bakan Nebati yastık altı altın, fahiş fiyat artışları ve üreticilere destek başlıklarında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, yeni yastık altı altın uygulaması kapsamında vatandaşların fiziki altınlarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebileceği ve bu altınların talep edilmesi halinde fiziki olarak geri alınabileceğini söyledi.