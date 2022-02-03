Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kritik döviz ve enflasyon açıklaması / 03.02.22

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebatiden kritik döviz ve enflasyon açıklaması geldi. Bakan Nebati, Kur korumalı yeni mevduat planında toplam hacim 272 milyar lirayı aştı. Kur korumalı yeni mevduat planına 113 milyar lira döviz hesaplarından geldi dedi. Enflasyon konusunda da dikkat çeken açıklamalar yapan Bakan Nebati, Enflasyona karşı koruma sağlayacak enstrümanlar düşünüyoruz, ancak bu tür enstrümanlara şu an için ihtiyaç yok. 2023 Haziran seçimlerine kadar tek haneli enflasyona sahip olacağız diye konuştu.