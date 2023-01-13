Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatinin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,433684 olarak belirlendi. Yapılan hesaplamaya göre; Ocak-Temmuz 2023 dönemi için bedelli askerlik ücreti yeniden belirlendi. Peki 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları...