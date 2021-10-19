HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan Millet İttifakı itirafı: Bedel ödedik, bunun bir karşılığı olacak / 19.10.21

Sabah

HDP Eş Genel Başkanı Pervi Buldan Ağrı'daki mitingde yaptığı konuşmada, "İlerideki dönemlerde, süreçlerde demokratik iktidarın parçası olacağız" dedi. Buldan'ın sözleri, 'HDP, Millet İttifakı'nın parçası olduğunu itiraf etti' olarak yorumlandı. Yine bu açıklama sonrası HDP'nin Millet İttifakı'ndan bakanlık istediği, bu koşulda destek vereceğine yönelik iddialar gündeme geldi. Buldan'ın 'Annelerimiz bedeller ödedi' ifadesi ile de PKK'yı ima etmesi dikkatlerden kaçmadı.