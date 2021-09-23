HDP eşbaşkanından şaşırtan savunma! Kilitli bodrum kata biz giremiyoruz / 23.09.21

Sabah

İstanbul Esenyurt'ta HDP ilçe binasına düzenlenen operasyonda tutuklanan HDP Esenyurt ilçe başkanı Ercan Sağlam ile hakkında adli kontrol kararı olan HDP ilçe eşbaşkanı Dilan Kılıç, hakim karşısına çıktı. “PKK silahlı terör örgütü üyeliği” ve “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 25 yıla kadar hapisleri istenen Sağlam ve Kılıç, parti binasında ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili sorumlulukları olmadığını savunarak, kendilerinden önceki yönetimi suçladı. Sanık Dilan Kılıç, operasyonda ele geçirilen terör örgütüne ilişkin doküman ve malzemelerin çoğunun bodrum katta bulunduğunu belirterek, “Bodrum kat hep kilitli olurdu. Oraya giremezdik. Bizim alanımız değil. Biz toplantılara girer çıkardık. Eşbaşkanlık odasındaki afişlerin (PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın dev afişi) suç olacağını düşünmedim. Bizden önceki yönetim döneminde asılmış” dedi.