Fox TV sunucusu Gülbin Tosun, mesleğini unutarak canlı yayında 7li koalisyona oy istedi. Tarihin en büyük kadın hakları reformunun yapıldığı AK Parti döneminde, kadının yok sayıldığını iddia eden Tosun, bu nedenle 7li koalisyona destek verilmesi gerektiğini savundu. Tosunun konuşmasından kısa bir süre sonra terör suçlarından tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da benzer ifadelerle paylaşım yaptı. HDP ile Fox TVnin aynı dilde buluşması, Muhalefetin ve muhalif medyanın söylemlerini HDP mi belirliyor? sorusunu beraberinde getirdi.