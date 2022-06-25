HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltında! / 25.06.22

Son dakika haberi: Terör örgütü PKKnın siyasi kolu konumundan bulunan HDPden Milletvekili olan Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu, Mart ayında havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmış İBB’de çalıştığını beyan etmişti. Hüda Kaya’nın diğer çocuğu Muhammet Cihat Saatçioğlu soyadını değiştirirken Terör Arananlar Listesinde Kırmızı Renk Kategorisinde aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Çanakkale TEM Şube Müdürlüğü, düzenlediği operasyonla Muhammed Cihad Cemre’yi gözaltına aldı.