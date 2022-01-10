HDP Milletvekili Semra Güzel PKK'lı terörist Volkan Bora'nın sevgilisi çıkmıştı! AK Partili Özkan: Gerekeni yapacağız... / 10.01.22

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, ‘Koçero Meleti’ kod adlı terörist Volkan Boranın sevgilisi çıktı. Fotoğrafların yayılması ile Güzel ve HDPye tepki yağdı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, hukuki olarak soruşturmanın vekilin yasama dokunulmazlığına takılabileceğini ifade etti, siyasi olarak ise Güzelin dokunulmazlığının kaldırılabileceğini söyledi. Özkan, İYİ Partinin, HDPye tehditlere rağmen sessiz kaldığını hatırlattı, Cevap vereceklerini söylüyorlar ise, fezlekeleri gelecektir, Cumhur İttifakı ile hareket etsinler. dedi.