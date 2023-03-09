HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 6lı koalisyona seslendi. Sancar, kamuoyuna yansıtıldığı gibi görüşmenin CHP ile olmayacağını, 6lı koalisyonu temsil eden Cumhurbaşkanı adayı ile olacağını ifade etti. Sancar, Uzlaşma çıkmazsa bizim seçeneğimiz devam ediyor. Kendi adayımızı çıkarma konusunda tamamen askıya aldığımız bir durum yok. dedi. Akşener, HDPnin masada olamayacağını ancak CHP ile görüşme gerçekleştirebileceğini ifade etmişti. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Meral Akşenere açık mektup göndererek üstü kapalı tehditlerde bulunmuştu.