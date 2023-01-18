HDPnin kritik isimlerinden 6lı masaya peş peşe uyarılar geldi. HDPli Ahmet Türk, 6lı masada adaylık için kendilerine en uygun ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Türk, kendi adayları ile seçime gitme kararı aldıklarını ancak 6lı masanın kendilerini tanıması ve şartlarını kabul etmesi halinde ortak adaya da sıcak baktıklarını söyledi. Benzer bir mesaj da Selahattin Demirtaştan geldi. Demirtaş da, Erdoğana karşı ortak aday ile çıkılması için 6lı masanın harekete geçmesi gerektiğini söyledi. HDPli Sırrı Sakık ise, 31 Marttan ders çıkarın diyerek masayı uyardı. Sakık da, DEVA Partisinin Kürt Sorunu bildirisinin etrafında toplanma çağrısı yaptı. Bu çağrı, DEVAnın bildirisini HDP mi hazırladı? sorusunu beraberinde getirdi.