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7/24 Dinle Sabah HDP'den DEVA Partisi'nin Kürt Sorunu bildirisine destek, 6'lı masaya çağrı: Manifestoyu imzalayın, bizim için sorun kalmaz / 18.01.23
HDP'den DEVA Partisi'nin Kürt Sorunu bildirisine destek, 6'lı masaya çağrı: Manifestoyu imzalayın, bizim için sorun kalmaz / 18.01.23

HDP'den DEVA Partisi'nin Kürt Sorunu bildirisine destek, 6'lı masaya çağrı: Manifestoyu imzalayın, bizim için sorun kalmaz / 18.01.23

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

HDP'den DEVA Partisi'nin Kürt Sorunu bildirisine destek, 6'lı masaya çağrı: Manifestoyu imzalayın, bizim için sorun kalmaz / 18.01.23

Sabah 01:05
02

Trabzonspor'da Djaniny yolcu! / 13.01.23

Sabah 00:51
03

Topu taca attı: Akşener, başörtüsü düzenlemesiyle ilgili tarafını belli etti! / 18.01.23

Sabah 01:01
04

Başkan Erdoğan'dan, Baykar’ı hedef alan Babacan’a tokat gibi yanıt / 18.01.23

Sabah 07:53
05

Başkan Erdoğan: 2022 havacılıkta rekor kırdığımız bir yıl oldu / 18.01.23

Sabah 01:43
06

Bakan Karaismailoğlu'ndan CHP'ye: Ne paralar ne işler ortada yok / 18.01.23

Sabah 01:18
07

İşte ihanet şebekesinin Avrupa’daki beyni / 18.01.23

Sabah 02:17
08

EYT’de ilk maaş martta hesaplarda / 18.01.23

Sabah 01:01
09

Batı, Erdoğan’ı neden hedef alıyor? / 18.01.23

Sabah 02:59
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