HDP'den skandal kongre! Terörist başı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdılar! Başkan Erdoğan'ı alçakça hedef aldılar... / 17.01.22

HDP Batman 4. Olağan İl Kongresinde skandal görüntüler ortaya çıktı. Terör organizasyonunu andıran kongrede terörist başı Abdullah Öcalanın posterleri yer aldı, övgüler yağdırıldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldanın da katıldığı kongrede Başkan Erdoğan ise alçak ifadeler ile hedef alındı. Buldan skandalların bitmediği kongrede Millet İttifakına da mesajı çaktı, Kimse en ufak bir şüphe duymasın. HDPnin bu seçimlerde yapacağı ve uygulayacağı strateji ile birlikte yönetimin bir parçası olacağını asla aklından çıkarmasın. dedi.