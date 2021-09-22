HDP'li Ahmet Türk'ten CHP'ye: Bizim sayemizde 11 il aldınız! Yan cebime koy olmaz... / 22.09.21

Sabah

HDP'li Ahmet Türk, CHP ile ittifak konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Kürt Sorunu'nun çözümü için HDP'yi muhatap alacaklarını açıklamasının ardından konuşan Türk, "Biz yerel seçimlerde destekledik, 10-11 ilde bizim desteğimiz olmasaydı seçimi alamazlardı. Ancak ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı" dedi.