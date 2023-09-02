Cumhurbaşkanlığı seçimlerinle HDP ile ittifak yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ikinci turunda da Zafer Partisi ile gizli bir protokol imzalamıştı. Gizli protokolün açığa çıkmasının ardından ise CHPye gelen tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak ortaklardan HDPli Meral Danış Beştaş, Kılıçdaroğlunu hedef aldı. eştaş, Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu’na oy verdik? derken, yaşananları korkunç olarak değerlendi. Konuşmasının devamında Beştaş, Milyonlarca insan oy Kemal Kılıçdaroğluna istedik, bir oy HDPye bir oy Kılıçdaroğluna dedik. diyerek tepki gösterdi.