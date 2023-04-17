Terör örgütü PKKnın siyasi uzantısı HDPden milletvekili adayı olan sözde gazeteci Hasan Cemal, teröristlerle olan anısını, Dağa gittiğim vakit erkek gerillalar kadın gerillalara karşı çok dikkatlilerdi. İzmirli bir gerilla ile tanıştım. Konuşurken ona “genç” ya da, “kız” diye hitap ettim. Hemen bana dönüp, “hayır biz kadın gerillayız ” dedi. ifadeleriyle anlattı. Cemal geçtiğimiz günlerde de yaptığı açıklamada; Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Bunun için de elbette Kürt sorununu çözmek var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız. itirafında bulunmuştu.