HDP'li Semra Güzel ile terörist Volkan Bora arasındaki şifre ortaya çıktı! Kritik isim gözaltında itiraf etti... / 15.01.22

Son dakika haberine göre; Öldürülen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güzeli terör örgütü kamplarına götüren kuryenin Hasan Doymaz olduğu tespit edildi. Doymaz hemen gözaltına alındı. Doymaz, terörist Volkan Bora ile HDPli Semra Güzel arasındaki şifreyi de itiraf etti: Koçero Gülü... Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun, Görüşme çözüm sürecinde gerçekleşmiş sözlerinin de gerçeği yansıtmadığı, görüşmelerin 2016-2017 yıllarında yapıldığı da ortaya çıktı.