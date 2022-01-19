HDP'li vekil Semra Güzel hakkında ek fezleke! PKK kuryesi anlattı, HTS kayıtları belgeledi / 19.01.22

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında ek fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi. Fezlekede, Güzelin kırsala gittiği dönemde PKK bölücü terör örgütüne erzak götürdüğü, bu nedenle Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçunu işlediği de kaydedildi. SABAHın ulaştığı ek fezlekede, Güzelin 2016 yılında Adıyaman kırsalına teröristlerle buluşmaya gittiği HTS kayıtlarıyla da belgelendi. Teröristler hakkında ağzını açamayan CHP lideri Kılıçdaroğlunun Güzelin çözüm sürecinde kırsala gittiğini öne sürdüğü iddiası da HTS raporlarıyla çürüdü.