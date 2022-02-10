HDP'li vekil Semra Güzel'in fotoğrafındaki kadın teröristin annesi çıktı! Şok ifadeye SABAH ulaştı / 10.02.22

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzelin Kuzey Irakta bulunan Metina kampına terörist Volkan Boranın annesi ile gittiği ortaya çıktı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Volkan Boranın annesi Songül Bora, Semra Güzel ile birlikte Volkan Borayı görmek için Metina kampına gittiklerini, bütün bağlantıları Semra Güzelin kurduğunu ve orada birkaç gece beraber kaldıklarını söyledi. PKK kampına giderken teröristler tarafından gözlerinin bağlandığını anlatan Songül Bora, Semra Güzelin, Volkan Boranın Adıyamanda olduğunu ikna edip PKKnın dağ kadrosundan ayıracağını düşündüğü için kendisinden sakladığını kaydetti. Anne, kampta yalvararak ikna etmeye çalıştığı oğlunun kendisiyle gelmediğini, örgütten ayrılarak İsviçreye gideceğini belirttiğini iddia etti.