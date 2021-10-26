HDP'li vekilden CHP'ye tezkere tehdidi! "Hiçbir Kürt CHP'ye oy vermemeli" / 26.10.21

Sabah

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu. Bugün TBMM'de oylanacak olan tezkere öncesi HDP'li vekil İmam Taşçıer'den CHP'ye uyarı niteliğinden bir açıklama geldi. HDP'li Taşçıer, "CHP tezkereye 'Evet' diyecekse hiçbir Kürt, 'CHP, AKP’den daha iyidir' diye oy vermemeli" dedi. Bu açıklamanın ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin bugün oylanacak olan Suriye tezkeresine 'Hayır' oyu vereceklerini açıkladı.