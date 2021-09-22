HDP'nin çıkışı Millet İttifakı'nı karıştırdı! 'Bu taktiği kulaklarına üflediler' / 22.09.21

Sabah

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu sabah.com.tr'ye HDP'den peş peşe gelen açıklamaları ve Millet İttifakı'nın sessizliğini değerlendirdi. Akbaşoğlu, kürt sorununun olmadığını, terör sorununun olduğunu, bunun da en kısa sürede çözüleceğini ifade etti, "Kararlıyız, terörün kökünü kazıyacağız." dedi. Akbaşoğlu, HDP'den gelen, 'Çözümün adresi İmralı'dır' çıkışı ile ilgili ise, "Bizim tek muhatabımız milletimizdir. Bunun haricinde dile getirilenler hadsizliktir, teröre arka çıkmaktır." diye konuştu.