HDP'nin kirli oyunu deşifre oldu! Kobani modelini Ağrı'da denediler / 09.02.22

Bölücü terör örgütü PKKnın siyasi uzantısı HDPnin, Türkiyeyi karıştırmak için elektrik zammını bahane ederek sokağa çıkma çağrısı yaptığı ortaya çıktı. HDP Genel Merkezinden örgütlere gönderilen yazıda skandal bir talimata yer verildi. Yazıda, parti ambleminin olmadığı pankart ve döviz görsellerin kullanılması istendi. HDP sokak çağrısının ilk denemesini Ağrının Doğubeyazıt İlçesinde gerçekleştirirken sosyal medya hesaplarından AK Partinin en çok oy aldığı Ağrıda halk ayaklandı ifadeleri ile algı oluşturmaya çalıştı.