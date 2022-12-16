HDP Milletvekillerinin terör örgütlerine nasıl hizmet ettiği bir kez daha deşifre oldu. MLKP terör örgütünün Suriye’deki silahlı kadrolarına katıldıktan 5 yıl sonra güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü üyesi, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni’nin hayatını kaybeden örgüt üyesi İsyan Torhildan kod adlı Okan Altunöz’ü dağ kadrosuna nasıl gönderdiğini detaylarıyla anlattı. Okan Altünöz’ün Suriye geçme talimatını Çepni’den aldığını anlatan örgüt üyesi, Çepni’nin dağa gönderme organizasyonunu da yaptığını belirtti. Diyarbakır annelerinden Sabire Aydın’da ifadesinde HDP’li milletvekili Murat Çepni’nin oğlu Zafer Aydın’ı dağ kadrosuna gönderen isim olduğunu söyledi.