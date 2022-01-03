Helal olsun size! Muhammet’e ‘can’ oldular / 03.01.22

Siirt’te devlet koruması altında olan hamile anne beyin tümörü ve MS hastalığı nedeniyle doğum zamanına çok az süre kala fenalaştı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen anne kurtarılamadı. Saatler süren operasyonla bir mucize gerçekleşti ve anne karnındaki bebek sağ olarak dünyaya geldi. Muhammet ismi verilen bebek, Sevgi evlerine yerleştirildi. Muhammet’in 4 kardeşine Erzurum’da bir aile koruyucu oldu. Muhammet ise 1 yaşında Erzurum’un Tortum ilçesinde yaşayan Naime-Canip Can çiftine verildi. 4 yıldır Can ailesinin yanında yaşayan Muhammet, sıcak bir yuvada oyunlar oynayarak büyüyor.