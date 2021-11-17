Helalleşme çıkışı Can Dündar’ı umutlandırdı, Kemal Kılıçdaroğlu’na akıl verdi! / 17.11.21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çıkışı sonrasında farklı kesimlerden çeşitli açıklamalar yapılmaya devam ediyor. FETÖ’cü kimi isimler ise Kılıçdaroğlu’nun helalleşme açıklamasını memnuniyetle karşılarken, MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan firari Can Dündar helalleşme konusunda Kılıçdaroğlu’nu överek akıl vermeyi ihmal etmedi. Dündar sosyal medya hesabından “Kılıçdaroğlu’nun Saray’ın nefret dilinin karşısına koyduğu helalleşme yolculuğunun, sadece kendisine ve partisine değil, Türkiye’nin iç barışına da katkı sunması mümkün. Yeter ki, özellikle partisinden gelecek saldırılar karşısında sözünün arkasında dursun” dedi.