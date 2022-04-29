Hem kaymakam hem evimizin kızı! Tüm ilçenin gönlünü fethetti / 29.04.22

Kayserinin Sarıoğlan İlçesine iki buçuk ay önce atanan çiçeği burnunda Kaymakam Rüveyda Kahraman 25, kısa sürede ilçe halkının gönlünü fethetti. Aslen Ankaralı olan genç kaymakam, makamından çok halkın arasında oluyor. Kimi zaman vatandaşların iftar sofralarına, kimi zaman da gençlerin doğum günü kutlamalarına misafir oluyor. Kırsaldaki kız çocukları okusun diye ev ev gezen Rüveyda Kaymakam, çarşı, pazar ve kahvehaneleri de gezerek sorunları dinliyor. Fide diken şehit annesine bahçeye girip yardım eden Rüveyda Kaymakam için ilçe halkı; O artık evimizin kızı gibi diyor.