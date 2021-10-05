Hemşire Şebnem Köker'in ölümünde flaş gelişme! Savcılık 'İntihar mı cinayet mi' çelişkisine noktayı koydu / 05.10.21

Sabah

Son dakika: Henüz 29'unda gencecik bir kadındı hemşire Şebnem Köker... Bir gece erkek arkadaşıyla kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay intihar mı cinayet miydi? Soruşturma sonucunda sorunun cevabı geldi. Erkek arkadaşı Timuçin B. ifadesinde, "Tartışmıştık. Ben diğer odada uyumaya gittim, gürültüyü duydum. Aşağı baktığımda cansız bedenini gördüm" dese de arkadaşlarına, "O atlamak isterken tutmaya çalıştım ancak tutamadım" dediği ortaya çıktı. İşte bu çelişkinin ardından savcılık, Timuçin B. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İşte son dakika haberinin detayları