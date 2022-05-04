Her satırı korkunç boşandığı eşi kabusu oldu! "Yüzüme idrarını yaptı, 21 yerimden bıçakladı" / 04.05.22

Gaziantepte 14 yıllık eşinden işkence ve şiddet gördüğünü öne süren E.S. 37 3 çocuğunun babasından boşandı ama hala can güvenliğinin olmadığını öne sürerek yetkililerden yardım istedi. SABAH gazetesine açıklamalarda bulunan E.S. Yıllarca bana işkence etti. 21 yerimden bıçakladı, üzerimde sigara söndürdü, idrarını yüzüme yaptı, 4 kurşun sıktı, biri hala ayağımda duruyor. Ben çocuklarım için katlandım ama artık kurtulmak istiyorum. 4 ay önce boşandım. Bana bunları yaptığında defalarca şikâyetçi oldum, ama yine dışarda geziyor. Artık korkuyorum lütfen bana yardım edin. Ölmek istemiyorum dedi. Avukat Sahra Düzgün, Müvekkilime bunları yapan şahsın en ağır cezayı alması için uğraşacağım dedi.