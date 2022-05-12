Her satırı vahşet! Hasret'i kucağındaki bebeğine rağmen katletmişti / 12.05.22

Son dakika haberi: Türkiyenin hafızasına kazınan Hasret Dalkoparan cinayetinde savcılık adeta kanayan yara kadın cinayetlerine yeter dediği bir dava açtı. 5 aylık bebeği karnında, 1 yaşını yeni doldurmuş bebeği kucağında, dini nikahlı eşi Ozan Dum tarafından geçen 4 Şubatta katledilen genç kadının, göz göre göre ölüme gittiği ortaya çıktı. Savcılık, Evde kendisini engelleyecek kişilerin olmadığından emin olduktan sonra hamile olduğunu bilerek ve kucağında henüz daha 1 yaşında bebeği olduğu halde kafasına sıkarak öldürdü. Bu hem tasarlayarak hem de hamile kadına karşı işlenmiş bir cinayet cümleleriyle Dum hakkında, Gebe olduğu bilinen kadını tasarlayarak öldürme ve Ruhsatsız silah bulundurma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapsini istedi.