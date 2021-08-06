Her yer her şey eridi! Akdeniz ülkeleri ve Amerika'da şoke eden yangınlar! / 06.08.21

Sabah

Son dakika haberi: Avrupa Birliği'ne bağlı bilim insanları Türkiye, İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerde günlerdir devam eden orman yangınlarını inceledi. Uzmanlara göre sıcak hava etkisindeki Akdeniz, yangınların ana merkezine dönüşmüş durumda. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) de yangın haberleri gelirken kontrol altına alınamayan alevler yerleşim yerlerini adeta yerle bir etti. Evler, arabalar, sokaklardaki her şeyin yandığı ve kasabaların adeta tamamen eridiği yangından korkunç görüntüler geldi