Her yol Aslan'a çıktı! Edremit Belediyesi'nin ihalelerini aynı şirket aldı / 10.09.21

Sabah

"Deveyi havuduyla yutmak" deyimi, Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçek oldu. Aslan Yol isimli şirket, Edremit Belediyesi'nin nerdeyse açtığı tüm ihaleleri aldı. İhaleye giren onlarca firma arasından tek kazanan olarak çıkan şirketin, bir yılda kazandığı ihalelerin toplam tutarı 10 milyon lirayı aştı. Yine milyonlarca liralık ihaleler parça parça bölünerek doğrudan temin yoluyla aynı firmaya verildi. Edremit'in parke taşı, bordür ve asfalt gibi işlerini kimseye bırakmayan şirketin yükselişi baş döndürdü. İçişleri Bakanlığı'nın ise konuyla ilgili soruşturma başlatarak, müfettiş görevlendireceği öğrenildi.