HES kodu mu? Aşı kartı mı? AVM ve restoran temsilcilerinden dikkat çeken açıklamalar / 28.09.21

Sabah

Son dakika haberi: Restoran, kafe, lokanta ve AVM'lerde HES kodu yerine aşı kartı ile giriş tartışılıyor. Uzmanların sonbahar ve kış aylarında vakaların artabileceğini öngörerek böyle bir tavsiyede bulunduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. TURKOVAC aşısının da devreye girmesi ile aşı olmayanların büyük bir kısmının daha ikna edilebileceği ve bu uygulamanın da aşıya biraz daha teşvik edebileceği görüşü öne çıkıyor. Peki, restoran, lokanta, kafe ve AVM sahipleri bu uygulamaya nasıl bakıyor? TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ve AYD Başkanı Hüseyin Altaş sabah.com.tr'ye çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bingöl, HES kodunun yeterli olduğunu savunurken, Altaş, aşı kartı uygulamasına taraf olduklarını belirtti.