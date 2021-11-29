Hizmeti birleştir daha hızlı emekli ol! Emeklilikte tüm merak edilenler SABAH'ta / 29.11.21

Emeklilikte; birden çok sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların hizmetlerini birleştirmek kritik önem taşıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi olarak çalışmalar sonucu kazanılan hizmetlerin aylık bağlanma hakkının elde edilmesi halinde birleştirilmesi esastır. Farklı kurumlara tabi geçen hizmet süreleri çalışanın talebi, tahsise hazırlık ve intibak ile basamak tespiti gibi nedenlerle de tek kurumda birleştirilebilir. Emekli aylığını da artıran hizmet birleştirmede tüm merak edilenler SABAH’ta