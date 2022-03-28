Hollandalı enerji uzmanından Doğu Akdeniz itirafı: Türkiye olmadan gerçekçi olmaz! Jeo-Stratejik öneminiz büyük... / 28.03.22

Son dakika haberi: Doğu Akdenizdeki doğal gaz ve petrolün Avrupaya iletimi için çalışmalar hız kazandı. ABDnin EastMed projesinden çekilmesi, hemen peşinden Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile Türkiye üzerinden sevkiyat üzerinde durulmaya başlandı. Enerji Risk Danışmanlık Firması VEROCY kurucusu, Kıdemli Jeopolitik ve Ülke Riski Danışmanı Dr. Cyril Widdershoven, Doğu Akdeniz enerji merkezi coğrafyaya bağlı. Tükiye, pazar ve tedarikçi arasında bulunuyor. Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa’nın ortasındasınız. İşte bu yüzden büyük bir jeo-stratejik siyasetiniz var. değerlendirmesinde bulundu.