'Hudut namustur' pankartı asmışlardı! Ahmet Çakmak isimli gençten bomba itiraf: “Buğra Kavuncu parayla pankart astırdı” / 03.09.21

Sabah

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un bazı noktalarına asılan “Hudut namustur” isimli pankartların şifresi çözüldü. Söz konusu pankartları astıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan gençlerden Ahmet Çakmak, bomba itiraflarda bulundu. Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter'da 'Vera Çakmak' kullanıcı adını kullanan Çakmak, paylaştığı videoda, “Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler para ve başka şeyler vadettiler.” dedi.