Hükümetin memur zammı teklifi belli oldu! Bakan Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması / 12.08.21

Sabah

6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerinden gelecek son dakika zam haberini bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022-2023'te yapılacak zam oranı teklifi ile ilgili açıklama yaptı. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etti. Bakan Bilgin 3600 ek gösterge ile ilgili, "Sözleşme süreci içerisinde çözülecek" ifadelerini kullandı.